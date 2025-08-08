Πυρκαγιά στην Κερατέα - Νέες εκκενώσεις οικισμών - Real.gr

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φέριζα και Όλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λαγονήσι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Φέριζα και #Όλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Πριν λίγο, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο».