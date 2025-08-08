Πυρκαγιά στην Κερατέα - Νέες εκκενώσεις οικισμών - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στην Κερατέα – Νέες εκκενώσεις οικισμών

18:42, 08/08/2025
Πυρκαγιά στην Κερατέα – Νέες εκκενώσεις οικισμών

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Φέριζα και Όλυμπος προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λαγονήσι.

 

Πριν λίγο, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, προκειμένου οι κάτοικοι των περιοχών Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι να απομακρυνθούν απ’ αυτές και να κατευθυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού Σουνίου προς Σούνιο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής οδού Σουνίου προς Σούνιο».

 

