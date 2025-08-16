Πυρκαγιά στην Κορινθία - Real.gr

\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac \u03be\u03ad\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03bf\u03c1\u03b9\u03bd\u03b8\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf korinthostv.gr, \u03ba\u03b1\u03af\u03b5\u03b9 \u03c7\u03b1\u03bc\u03b7\u03bb\u03ae \u03b2\u03bb\u03ac\u03c3\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c1\u03ad\u03bc\u03b1 \u03b1\u03bd\u03ac\u03bc\u03b5\u03c3\u03b1 \u03c3\u03b5 \u0386\u03c3\u03c3\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b9, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0.\u0395.\u039f \u039a\u03bf\u03c1\u03af\u03bd\u03b8\u03bf\u03c5 \u2013 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd.\r\n\r\n\u0393\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd 15 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03ad\u03be\u03b9 \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b8\u03b5\u03bb\u03bf\u03bd\u03c4\u03ad\u03c2.\r\n\r\nhttps://www.youtube.com/watch?v=4ujL6ND3_kA