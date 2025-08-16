Πυρκαγιά στην Κορινθία - Real.gr

Quantcast
Πυρκαγιά στην Κορινθία

17:06, 16/08/2025
Πυρκαγιά στην Κορινθία

Φωτιά ξέσπασε στην Κορινθία και σύμφωνα με το korinthostv.gr, καίει χαμηλή βλάστηση και μέσα στο ρέμα ανάμεσα σε Άσσο και Περιγιάλι, στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές.

