Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής - Oριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Real.gr

Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Oριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις

07:55, 11/08/2025
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και χορτολιβαδική έκταση λίγο πριν τις 03.00 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 116 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντως, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, για αυτό και δεν κρίθηκε αναγκαίο να αποσταλεί εναέριο μέσο πυρόσβεσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έκλεισε για λίγο την παλαιά εθνική οδό Αθηνών- Θηβών, καθώς και άλλους δρόμους στην περιοχή, αλλά πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία οι περισσότεροι και παραμένει κλειστή μόνο η οδός Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της Περιφερειακής Οινόης.

