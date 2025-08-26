Πυρκαγιά στην Παιανία - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Μήνυμα του 112 - Real.gr

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Για το λόγο αυτό πριν λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Δείτε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του real.gr:
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν στη συνέχεια. Συγκεκριμένα πλέον επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παιανία Αττικής και επιχειρούν 167 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της #1ης_ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025
Παράλληλα οι Αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάντζας. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.
Δείτε φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες στο real.gr:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιοπαναγιά #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επι της οδού #Αγίας_Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025