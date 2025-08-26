Πυρκαγιά στην Παιανία - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Μήνυμα του 112 - Real.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Για το λόγο αυτό πριν λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν στη συνέχεια. Συγκεκριμένα πλέον επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα συνδρομή υπάρχει από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα οι Αρχές προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάντζας. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.

