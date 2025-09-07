Quantcast
Πυρκαγιά στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας - Real.gr
real player

Πυρκαγιά στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας

18:00, 07/09/2025
Πυρκαγιά στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι. Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved