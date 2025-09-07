Πυρκαγιά στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας - Real.gr

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι. Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025