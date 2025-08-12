Πυρκαγιά στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πευκόφυτο ανάμεσα στον Άγιο Στέφανο και τον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025





Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα οριοθετήθηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις η πυρκαγιά. Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την διασταύρωση Μπογατίου έως τα φυτώρια «Frigano».