Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112
Πυρκαγιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112

15:00, 09/08/2025
Πυρκαγιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Βρυσούλα να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

 

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών .

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Επί ποδός βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία απαγορεύει την είσοδο στο χωριό.

 

