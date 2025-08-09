Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Βρυσούλα να απομακρυνθούν προς Κρανέα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς #Κρανέα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών .
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Επί ποδός βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία απαγορεύει την είσοδο στο χωριό.