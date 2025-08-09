Πυρκαγιά στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Βρυσούλα να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών .

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Επί ποδός βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία απαγορεύει την είσοδο στο χωριό.