Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - Εκκενώνονται οι περιοχές Μερτίδι και Λάκκα - Real.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025



Πριν λίγο στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112 «να παραμείνουν σε ετοιμότητα».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Agroforestry fire in the area #Alsos of the regional unit of #Achaias ‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025



Επιπλέο, μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Μερτίδι και Λάκκα εστάλησαν πριν από λίγο μέσω του 112 για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

Στη συνέχεια, εστάλη και δεύτερο μήνυμα που αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Agroforestry fire in your area ‼️ If you are in #Lakka move away to #Krini and #Grigoris ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025



