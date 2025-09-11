Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - Εκκενώνονται οι περιοχές Μερτίδι και Λάκκα - Real.gr

Quantcast
14:53, 11/09/2025
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα – Εκκενώνονται οι περιοχές Μερτίδι και Λάκκα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 13 οχήματα, καθώς και 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

 


Πριν λίγο στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής μήνυμα από το 112 «να παραμείνουν σε ετοιμότητα».

 

 


Επιπλέο, μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Μερτίδι και Λάκκα εστάλησαν πριν από λίγο μέσω του 112 για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μερτίδι Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Αίγιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», επισημαίνεται στο πρώτο μήνυμα του 112.

Στη συνέχεια, εστάλη και δεύτερο μήνυμα που αναφέρει: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάκκα Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Κρήνη και Γρηγόρης Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 


 

 

 

 

