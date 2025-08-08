Πυρκαγιά στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Μεαγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μετά από εντοπισμό εστίας φωτιάς στην περιοχή του Χελιδονίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr, η πυρκαγιά είναι κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας σε δασική έκταση.

Τεράστια είναι η μάχη που καταβάλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Μήνυμα εστάλη από το 112 για ετοιμότητα.