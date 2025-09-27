Πυρκαγιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά βόρεια από το Εξαμίλι του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 και καίει δασική έκταση.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν για την κατάσβεσή της 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.