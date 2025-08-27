Πυρκαγιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 - Real.gr

Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας. Λίγο μετά τις 14:00 εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση του Θορικού. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.08 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Λίγο μετά οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.