Πυρκαγιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην περιοχή του Ευηνοχωρίου Αιτωλόακαρνανιας, στον Γαλατά. Η φωτιά καίει στην κοίτη του ποταμού χωρίς να απειλει κατοικημένη περιοχή μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

