Πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112
Πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112

13:56, 07/08/2025
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Μέσω του 112 ειδοποιούνται κάτοικοι και επισκέπτες να είναι σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Υπενθυμίζεται, ότι το χωριό Πρόδρομος απειλήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2023, όπου ένας βοσκός έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατέψει τα ζώα του.

