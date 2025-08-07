Πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Μέσω του 112 ειδοποιούνται κάτοικοι και επισκέπτες να είναι σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι το χωριό Πρόδρομος απειλήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2023, όπου ένας βοσκός έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατέψει τα ζώα του.