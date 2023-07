Πυρκαγιά στη Κέρκυρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Ημερολιά

?? Attention 1??1??2?? #Corfu#Kerkyra

?? If you are in Imerolia, evacuate now to Kassiopi Port

?? Wildfire in the area

!? Follow instructions of Authorities

?? https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolicehttps://t.co/eewYQ4NaE5