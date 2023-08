Πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη: Το μέγεθος του πύρινου μετώπου από δορυφόρο - Εκτείνεται σε 60 χιλιόμετρα - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στις φωτογραφίες φαίνεται το τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει καλύψει την περιοχή, αλλά και οι στιγμές που τα αεροσκάφη ανεφοδιάζονται με νερό για να συνεχίσουν τις ρίψεις στο πύρινο μέτωπο.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt