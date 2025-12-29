Πυρκαγιές 2025: Εκδόθηκε η πρώτη άδεια επισκευής κτιρίου μέσα σε τέσσερις μήνες - Real.gr

Μέσα σε περίπου 4 μήνες εκδόθηκε η πρώτη άδεια επισκευής κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025, στο πλαίσιο του νέου απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τις επισκευές μετά από φυσικές καταστροφές, που τέθηκε σε εφαρμογή μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Την έκδοση της άδειας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση και την επιτάχυνση της διαδικασίας, που συνίσταται στην ψηφιακή καταγραφή των ζημιών, στην άμεση υποβολή των αιτήσεων και το σύντομο χρονοδιάγραμμα 10 ημερών, που έδωσε ο υφυπουργός στους δήμους για την ολοκλήρωση των ενεργειών για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων.

Η πρώτη άδεια εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, αφορά σε κατοικία στην Παλαιά Φώκαια του Δήμου Σαρωνικού και συνοδεύεται από αποζημίωση ύψους 8.674 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία αποζημίωσης με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα για καταστροφές που οφείλονται σε πυρκαγιές.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και αποδεικνύει τη στενή συνεργασία των πληγέντων πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση των καταστροφών και η επιστροφή στην κανονικότητα για τις τοπικές κοινότητες.

Επισημαίνεται επίσης ότι η νέα διαδικασία επιτρέπει την ταχύτερη αποζημίωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την επαναφορά των περιοχών σε κανονική λειτουργία.