Πυρκαγιές: Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος σε 33 περιοχές - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Πυρκαγιές: Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος σε 33 περιοχές – ΧΑΡΤΗΣ

08:00, 17/08/2025
Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για την Κυριακή (17/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

 

Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα
  • Φωκίδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Άρτα
  • Πρέβεζα
  • Μαγνησία
  • Θεσσαλονίκη
  • Χαλκιδική
  • Άγιον_Όρος
  • Καβάλα
  • Ροδόπη
  • Έβρο
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Λακωνία
  • Μεσσηνία
  • Ηλεία
  • Κρήτη
  • Δωδεκάνησα
  • νησιά Β.Α. Αιγαίου
  • Σποράδες
  • Σκύρο
  • Θάσο
  • Σαμοθράκη
  • νησιά Ιονίου
  • Αχαΐα
  • Αρκαδία
  • Θεσπρωτία
  • Λάρισα
  • Ξάνθη

 

