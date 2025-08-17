Πυρκαγιές: Αυξημένος και σήμερα ο κίνδυνος σε 33 περιοχές - ΧΑΡΤΗΣ - Real.gr

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για την Κυριακή (17/8) ότι θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σε:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Φθιώτιδα
- Φωκίδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Άρτα
- Πρέβεζα
- Μαγνησία
- Θεσσαλονίκη
- Χαλκιδική
- Άγιον_Όρος
- Καβάλα
- Ροδόπη
- Έβρο
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Λακωνία
- Μεσσηνία
- Ηλεία
- Κρήτη
- Δωδεκάνησα
- νησιά Β.Α. Αιγαίου
- Σποράδες
- Σκύρο
- Θάσο
- Σαμοθράκη
- νησιά Ιονίου
- Αχαΐα
- Αρκαδία
- Θεσπρωτία
- Λάρισα
- Ξάνθη