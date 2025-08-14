Πυρκαγιές: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα - Βελτιωμένη η κατάσταση στη Χίο - Σε ύφεση τα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα - Real.gr

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σήμερα όσον αφορά τις πυρκαγιές, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες καίνε στην Πάτρα, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Πρέβεζα και Ζάκυνθο, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική.

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα της Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει σήμερα για τρίτη μέρα τη βορειοδυτική Χίο. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από την Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους «πληγωμένους» οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.

Σε ύφεση βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα που κατέκαψαν δασικές εκτάσεις στη Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο μέτωπο, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και υπό των κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Όσον αφορά το μέτωπο στον Κοιλιωμένο, όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, χθες αργά το βράδυ υπήρξε μια νέα μικρή εστία με κατεύθυνση το Κορακονήσι, όπου αντιμετωπίστηκε αμέσως.

Την ίδια ώρα χθες, ήχησε το 112 όπου καλούσε τους κατοίκους των χωριών Παντοκράτορας, Ρομίρι, Μουζάκι και Λαγωπόδο να απομακρυνθούν προς τη πόλη του νησιού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, ώστε να μη φθάσουν στα πρώτα σπίτια και τα κατάφεραν. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έμειναν στην περιοχή όλο το βράδυ.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει ελεγχθεί πλήρως η μεγάλη πυρκαγιά με τα πολλά μέτωπα που εξελίχθηκε στον Δήμο Ζηρού και σε χωριά της Άρτας. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο προκειμένου να σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς.

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η Πολιτική Προστασία, η ΕΛΑΣ και δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι που βοήθησαν στη μάχη με τις φλόγες.

Η καταγραφή των ζημιών θα γίνει μετά τον πλήρη έλεγχο της καταστροφικής πυρκαγιάς που έγινε εφιάλτης για δύο 24ωρα.

Το πύρινο μέτωπο στον Δήμο Ζηρού δείχνει σημαντικά βελτιωμένο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ελέγχθηκε η μεγάλη φωτιά στην Καμπή, ενώ ύφεση καταγράφεται στις υπόλοιπες περιοχές.

Από νωρίς το πρωί επιχειρούν οκτώ εναέρια μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας και στην Πυροσβεστική επικρατεί αισιοδοξία ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχουν καταφέρει να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά.

Τα προβλήματα, βέβαια, είναι πολλά καθώς χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό ενώ είναι σοβαρές και οι δυσκολίες στις επικοινωνίες.

Τεράστιες είναι και οι ζημιές που έχουν προκληθεί, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τον αριθμό καμένων σπιτιών και για επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ώρες και αφού ελεγχθεί πλήρως η φωτιά.