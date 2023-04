«Πυροβόλησα στον αέρα για να τους τρομάξω»: Τι υποστηρίζει ο αστυνομικός για τα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕΕ -Βίντεο ντοκουμέντο

Για την υπόθεση ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αστυνομικών για άσκοπους πυροβολισμούς. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, «είχε δοθεί σαφής εντολή να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις περιπολικών από το σημείο», όπου είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο συνοδηγός αστυνομικός, βλέποντας τις φωτιές, στο ύψος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, φέρεται να είπε στους συναδέλφους του: «Πάμε να φύγουμε, θα μας κάψουν ζωντανούς».

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έντασης έξω από την ΑΣΟΕΕ

Στο μεταξύ, ένα νέο βίντεο από την στιγμή της έντασης έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του AΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στα πλάνα φαίνεται το περιπολικό να προσπαθεί να βρει τρόπο να ξεφύγει ανάμεσα στα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα της οδού Πατησίων. Νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινούνται προς το περιπολικό και εκσφενδονίζουν αντικείμενα προς το μέρος του ενώ στην συνέχεια ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί.

«Πυροβόλησα τέσσερις φορές στον αέρα για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω»

Ο αστυνομικός φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να υποστήριξε ότι πυροβόλησε τέσσερις φορές στον αέρα με το υπηρεσιακό του όπλο για εκφοβισμό.

«Οι δύο συνάδελφοί μου εξήλθαν του οχήματός και εγώ εγκλωβίστηκα σε αυτό. Με χτύπησαν στην πλάτη και το κεφάλι. Για δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν και μετά τους είδα να επιστρέφουν. Τότε πίστεψα ότι ήθελα να μου κάνουν κακό. Έβγαλα το υπηρεσιακό όπλο μου και πυροβόλησα τέσσερις φορές στον αέρα για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω» είπε στους συναδέλφους του, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, στο βίντεο που μετέδωσε το CGTN (China Central Television), φαίνεται το περιπολικό να έχει εγκλωβιστεί στην κίνηση της Πατησίων, ενώ βρίσκεται στο ρεύμα προς Ομόνοια, την ώρα που εξελίσσονται επεισόδια. Στο βίντεο ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί και φαίνεται ομάδα κουκουλοφόρων να ρίχνει αντικείμενα προς το όχημα.

Στη συνέχεια υπάρχουν πλάνα με νεαρούς να έχουν πλησιάσει το περιπολικό, που προσπαθεί με μανούβρες να φύγει.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens#Greecepic.twitter.com/8rhNF1q5DB