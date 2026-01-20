Πυροσβεστική: 120 κλήσεις σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο λόγω ισχυρών ανέμων - Real.gr

Σε 120 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ από σήμερα τις πρωινές ώρες έως και τις 18.00 έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων και μία άντληση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ