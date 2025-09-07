Quantcast
Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Real.gr
Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:10, 07/09/2025
22:10, 07/09/2025

Οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Σε 30 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

