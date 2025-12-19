Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά στα Άνω Λιόσια - Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες - Real.gr

Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές, όταν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) ακούστηκαν πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 το απόγευμα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 7 τρύπες στη τζαμαρία και το ρόλο της επιχείρησης.