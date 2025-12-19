Quantcast
Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά στα Άνω Λιόσια - Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες - Real.gr
real player

Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά στα Άνω Λιόσια – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

23:32, 19/12/2025
Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά στα Άνω Λιόσια – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές, όταν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) ακούστηκαν πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 το απόγευμα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 7 τρύπες στη τζαμαρία και το ρόλο της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο

Χριστούγεννα στα μπλόκα – Εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων το Σαββατοκύριακο

23:02 19/12
Politico: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

Politico: Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν

22:38 19/12
Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια - Δεν του επιτέθηκα, ήμουν νηφάλιος»

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια - Δεν του επιτέθηκα, ήμουν νηφάλιος»

20:50 19/12
Ανδρέας Λυκουρέντζος: Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έγινε δεκτή – Τι ακριβώς συνέβη

Ανδρέας Λυκουρέντζος: Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έγινε δεκτή – Τι ακριβώς συνέβη

22:11 19/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Δεν αποκλείει την πιθανότητα ενός πολέμου στη Βενεζουέλα

21:56 19/12
Πώς να απολαύσετε κέικ σοκολάτας χωρίς τύψεις για το βάρος σας

Πώς να απολαύσετε κέικ σοκολάτας χωρίς τύψεις για το βάρος σας

22:00 19/12
Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

10:27 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved