Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Αναστάστωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (30/9) στη Δροσιά Αττικής, από τους πυροβολισμούς εναντίον ενός 38χρονου έξω από το σπίτι του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, θύμα και θύτης φαίνεται να γνωρίζονταν. Ο 38χρονος άνδρας φωτογράφισε ως δράστη τον σύντροφο της πρώην συντρόφου του, με τον οποίο είχε πάρα πολλές διενέξεις, κυρίως για τα παιδιά που είχε ο νυν σύντροφος με την πρώην σύντροφο του θύματος.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα “βοήθεια”», ανέφερε μάρτυρας μιλώντας στο MEGA.

Συγγενής του 38χρονου ισχυρίζεται πως το θέμα δεν έχει να κάνει με το παιδί που είχε αποκτήσει με τη γυναίκα πριν χωρίσουν.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι. Θύμα και θύτης φαίνεται . Αυτόπτης δίνει την περιγραφή της στιγμής της κατάθεσης του άνδρα.

«Είδα κάποιους που περιμένανε και είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία. Και είδα και ένα αποριματοφόρο. Τον είδα εκ των υστέρων τον άνθρωπο πεσμένο και μίλαγε με τους αστυνομικούς».

Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε: «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα.». Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση αν είχαν διαφορές για το παιδί, απάντησε χαρακτηριστικά «Καμία, έχουνε υπογράψει τα πάντα»

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη και να διαπιστωθεί αν όντως ήταν ο σύντροφος της πρώην του.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει έναν άνδρα γύρω στις 6:30 το πρωί περίπου, να περπατά ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του θύματος.

Οι Αρχές ερευνούν τη φιγούρα του άνδρα σ’ αυτό το βίντεο ώστε να διαπιστώσουν εάν είναι ο δράστης.