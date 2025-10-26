Τραγωδία στη γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων - Ένας νεκρός από πυροβολισμούς - Real.gr

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η γιορτή κάστανου στο χωριό Ελος της Κισσάμου Χανίων, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί και τραυματίστηκε θανάσιμα ένα άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στη γιορτή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.