Πυροβολισμοί στην Κυψέλη - Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες - Real.gr

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες

00:00, 11/11/2025
Οι δράστες πυροβόλησαν έξω από καφενείο της περιοχής.

Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών προκάλεσαν οι κλήσεις πολιτών για πυροβολισμούς στην Κυψέλη τη Δευτέρα (10/11) το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά με τους δράστες να πυροβολούν έξω από καφενείο της περιοχής. Οι αστυνομικοί ύστερα από έρευνα εντόπισαν έξι κάλυκες.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός ο οποίος έφυγε από την περιοχή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

