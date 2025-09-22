Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με τραύμα στην κοιλιά - Real.gr

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα ένας 34χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς γύρω στις 00:30 από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στην οδό Λεάγρου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.