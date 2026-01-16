Πυροβολισμοί στον Άγ. Δημήτριο: Αναζητείται ένας 39χρονος - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επεισόδιο με πυροβολισμούς, που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου έξω από ψητοπωλείο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 70χρονος άνδρας και μια 42χρονη γυναίκα ως ηθική αυτουργός ενώ αναζητείται ένας 39χρονος. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ύστερα από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η 42χρονη εισήλθε στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Με από λίγη ώρα, προσέγγισε το σημείο με όχημα ο 39χρονος, ο οποίος, από κοινού με την 42χρονη, ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια, με παρότρυνση της, πυροβόλησε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Αμέσως μετά, προσέτρεξε στο σημείο ο 70χρονος -πατέρας του ιδιοκτήτη, φέροντας όπλο, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, ο οποίος τον τραυμάτισε στο πόδι. Στη συνέχεια ο 39χρονος διέφυγε με το όχημα του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 25.695 ευρώ, 10.500 δολάρια, αεροβόλο πιστόλι, φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα, κινητό τηλέφωνο και 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος του 39χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή και αναζητείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ