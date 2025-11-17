Πυροβολισμός αναστάτωσε το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων - Εκπυρσοκρότησε το όπλο αστυνομικού - Real.gr

Αναστάτωση επικράτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος» τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11), όταν χωρίς προειδοποίηση, άξαφνα ακούστηκε πυροβολισμός στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας στους αστυνομικούς φρουρούς ενός κρατουμένου που είχε εισαχθεί στο «Αγ. Γεώργιος» για χειρουργική επέμβαση, το όπλο του ενός εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να πανικοβάλει τους παρευρισκόμενους εντός του νοσοκομείου.

Εντέλει το περιστατικό έληξε αναίμακτα, μόνο με μερικές υλικές ζημιές, με τη σφαίρα από το όπλο να καταλήγει στους τοίχους του διαδρόμου, ενώ το περιστατικό διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.