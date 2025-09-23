Πύρρος Δήμας: Αντιδράσεις για την απόφαση να πουλήσει Ολυμπιακή δάδα σε τηλεοπτική εκπομπή - Η απάντηση του Ολυμπιονίκη - Real.gr

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Πύρρου Δήμα στο “Cash or Trush”, όπου δημοπράτησε Ολυμπιακή δάδα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο ίδιος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι «δεν είχα σκοπό να προσβάλλω τίποτα», μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή Cash or Trash όπου πήγε για δημοπρασία την Ολυμπιακή δάδα που μετέφερε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες» είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Μάλιστα, με αφορμή, σχόλια που έγιναν σε βάρος του, ο πρώην Ολυμπιονίκης δήλωσε «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» επαναλαμβάνοντας «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Ο Πύρρος Δήμας εξασφάλισε ότι τα μισά από τα χρήματα θα δοθούν στα «Παιδικά Χωριά SOS» ενώ η δάδα παραχωρήθηκε για 10.200 ευρώ.

Η κίνησή του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία με επιστολή στο Star ανέφερε ότι «η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

Παράλληλα, από την ΕΟΕ σχολιάστηκε και η συμμετοχή του Πύρρου Δήμα στο τηλεπαιχνίδι: «Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Στην επιστολή η ΕΟΕ ζήτησε, τέλος, από τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή της Ολυμπιακής δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να θεωρηθεί εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, καταλήγοντας ότι «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

Δείτε την εμφάνιση του Πύρρου Δήμα στο Cash or Trash:

Η ανάρτηση του Πύρρου Δήμα:

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων “Λονδίνο 2012” για έναν ξεχωριστό σκοπό. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση» έγραψε ο Πύρρος Δήμας στο Facebook.