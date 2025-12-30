Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα - Η μαντινάδα 40 ημέρες μετά - Real.gr

Σαράντα ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα που ο 19χρονος στρατιώτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια άσκησης σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης θέλησε να μοιραστεί δημόσια τον πόνο του γράφοντας μια μαντινάδα. «Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας» λέει ο τραγικός πατέρας και συμπληρώνει τη μαντινάδα με τα εξής συγκινητικά λόγια «Κάθε στιγμή που περνάει κάθε ώρα κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου…».

Το 40ήμερο μνημόσυνο του 19χρονου Ραφαήλ, θα τελεστεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.