Ρεκόρ πυρκαγιών σε 24 ώρες – 70 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα - Real.gr

Ρεκόρ πυρκαγιών σε 24 ώρες – 70 αγροτοδασικές φωτιές σε όλη τη χώρα

20:00, 11/08/2025
Από τις 18:00 την Κυριακή 10/08 έως τις 18:00 την Δευτέρα 11/08 εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

