Ρέντης: Καρέ καρέ η στιγμή που 85χρονος βγάζει όπλο και απειλεί μαθητές – ΒINTEO - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο 3ο Γυμνάσιο Ρέντη, όταν 85χρονος άνδρας φέρεται να προέταξε αεροβόλο όπλο προς μαθητές που βρίσκονταν στο προαύλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο ηλικιωμένος ενοχλήθηκε από τα παιδιά και έβγαλε το όπλο με σκοπό, όπως υποστήριξε, να τα φοβίσει.

Μαθητές ανέφεραν ότι δεν ακούστηκε πυροβολισμός, ωστόσο επικράτησε πανικός. Η υποδιευθύντρια του σχολείου δήλωσε ότι ο άνδρας της είπε πως το όπλο ήταν ψεύτικο, χωρίς όμως να είναι βέβαιο αν ήταν αληθινό ή όχι. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του, χωρίς να εντοπιστεί το όπλο, και προχώρησε στη σύλληψή του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ μαθητές που ήταν παρόντες περιέγραψαν σκηνές πανικού και φόβου.