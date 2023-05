Ρεπορτάζ των New York Times για επαναπροωθήσεις στη Λέσβο

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το βίντεο έστειλε στην εφημερίδα Αυστριακός εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ο οποίος έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων δυόμισι ετών δουλεύοντας στη Λέσβο και προσπαθώντας να καταγράψει τις ενέργειες σε βάρος των μεταναστών.

Δείτε το βίντεο εδώ

Video evidence shows asylum seekers in Greece, among them young children, being rounded up and stripped of their belongings, then taken to sea and abandoned on a raft by the Coast Guard.

"We didn't expect to survive that day," one man said of the ordeal. https://t.co/i0sBjPIMoU