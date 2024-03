Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι: Λίγο πριν την Μεγάλη Νυχτερινή βόλτα και την Παρέλαση της Κυριακής

Στην κορύφωση τους οδηγούνται το Ρεθεμνιώτικο και το τοπικά καρναβάλια στην ενδοχώρα του νομού για τη φετινή χρονιά, η οποία απέδειξε ότι το κέφι και η παρέες μπορούν να γράφουν ιστορίες και να γεμίζουν τις σελίδες των τοπικών Λευκωμάτων.

Κανταδόροι και πολίτες, οικογένειες, μικροί καρναβαλιστές συμμετείχαν στις Κρητικές Καντάδες με παραδοσιακά κρητικά όργανα περιδιαβαίνοντας τα στενά της Παλιάς Πόλης, την ίδια ώρα που στα εργοτάξια των ομάδων και των αρμάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας έπεφταν οι τελευταίες πινελιές και συναρμολογήσεις των ευφάνταστων αρμάτων.

Μια παρέα όλοι τόσο στο Ρέθυμνο, όσο και τις γύρω περιοχές, εν αναμονή της αυριανής μεγάλης γιορτής των καρναβαλιστών με τις παρελάσεις τους και επίκεντρο της Κρήτης το Ρέθυμνο, το οποίο στέλνει μήνυμα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, «…να γίνουμε… ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ». Φορεσιές, χοροί, μουσικά σύνολα, τοπικές εκδηλώσεις και η υπόσχεση πως από σήμερα το απόγευμα και εν συνεχεία το βράδυ που θα πραγματοποιηθεί η Παιδική παρέλαση, το Φαντασμαγορικό ανοιχτό παιδικό πάρτυ με ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από τους XANA ZOO στο 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο, μαζί με τους ανθρώπους του Χαμόγελου του Παιδιού, όλα θα κυλήσουν όμορφα και με σωστή οργάνωση.

Η Νυκτερινή παρέλαση με τη συγκέντρωση καρναβαλιστών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου και την πορεία τους στους δρόμους της πόλης, ξεκλειδώνει τις πύλες του Ρεθύμνου και υποδέχονται όλοι μαζί, τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που και φέτος έχουν κατακλύσει την πόλη ενώ αναμένεται μεγάλη προσέλευση και κατά την αυριανή ημέρα της Κυριακής.

Συνολικά 27 ομάδες με τα πληρώματα τους, περίπου 10.000 καρναβαλιστές και με 23 περίτεχνα άρματα που φτιάχτηκαν με έμπνευση, μεράκι, χιούμορ και πολύ αγάπη, έρχονται να δικαιώσουν όσους επέλεξαν και φέτος το Ρέθυμνο για το τελευταίο τριήμερο της αποκριάς. Επισκέπτες και Ρεθεμνιώτες θα συναντήσουν φέτος και θα απολαύσουν τις ιδέες και τα μηνύματα των Καρναβαλικών ομάδων μέσα από τα θέματα που για μήνες ετοίμαζαν. Πρόκειται για τις ομάδες και τα θέματα: «ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΧΤΟΥΜΕΝΟΙ Mourlen Rouge. ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Μην ψαρώνεις. ΑΓΓΟΥΡΟΞΥΠΝΗΜΕΝΟΙ CLUB Φλώρενς της Αραβίας. ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Αlien _εξωγήινοι. ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB Think out of the box (Σκέψου έξω από το κουτί). ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ CLUB Σκαραβαίοι για...PANDA. ΟΙ ΑΛΛΟΙ CLUB ΒΑρΤ-άρουμε π-alloi. ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ "'Αριελ"... και καθάρισες. ΣΑΤΥΡΟΙ Cruella. ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ Mario run marathon - το παιχνίδι ξεκίνησε. ΕΚΑΤΣ΄Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ Χρυσή ελιά & σένια η κοπελιά. ALLADALLON Disco Bunnies. ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ Δεινών-saurik Πάρκ. ΑΣΧΕΤΟΙ CLUB Μπίτς Coin. ALTER EGO Η Barbie και ο... Babis. ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ CLUB A(rgosxolian) Intelligenec. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Τουρλού τουρλού αυτοί οι Ζουλού. ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ CIR COLE IRO 2024. ΠΕΡΑ…ΠΟΔΕ Έχεις Canna…Bob? Πράσινη Ανάπτυξη. ΦΕΥ..ΓΑΤΟΙ Wednesday Addams /Addams Family. ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ ONE PIECE. ΟΛΟΙ ΒΙΤΣΙΟΖΟΙ Al'adala Koala. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ GROUP Viva Mexico. STRINGLESS Πάρε μια Anasa. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙ(Ν)Α γίναμε. ROYAL BUSINESS Ο Χάρι Πότερ και το σκολείο τση μαγείας. ΑΛΗΤΡΟΥΙΤΟΙ CASINO».

Την έναρξη της Παρέλασης του Καρναβαλιού θα κηρύξει ο δήμαρχος Γιώργης Μαρινάκης ενώ η Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024 που είναι η Μις Κρήτης 2022, γέννημα θρέμμα του Ρεθύμνου και καρναβαλίστρια η ίδια, Δάφνη Λαζίδου θα πρωταγωνιστήσει και θα μεταφέρει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα για «μία παρέα για πάντα». Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή μουσική εκδήλωση με DJ στην πλατεία Μικρασιατών. Το απόγευμα στις 19:30 οι ομάδες και ο δήμος έχουν οργανώσει ένα μεγαλοπρεπές show πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο που θα φωτίσει τον Ρεθεμνιώτικο Ουρανό με τρόπο όπως επισημαίνουν που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα.

Δημοτική αρχή, εθελοντές, ομάδες και φορείς, ενημερώνουν ότι «Τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής αλλά και η εμπορική αγορά της πόλης έχουν ήδη προβεί σε κάθε κατάλληλη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στο πλήθος των επισκεπτών μας. Πανέτοιμες είναι επίσης οι υπηρεσίες για την προστασία του πολίτη, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα σώματα εθελοντών και τα μέλη του Σώματος Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να συμβάλουν σε κάθε έκτακτη ανάγκη που θα χρειαστεί. Στο έργο τους συνεισφέρουν και οι καρναβαλιστές που περιφρουρούν τις παρελάσεις, όχι μόνο ως προς την ροή τους αλλά συμβάλλοντάς και στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι στο κέντρο της πόλης θα υπάρχουν 120 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έτοιμοι να βοηθήσουν. Επίσης, θα υπάρχει οργανωμένη Σκηνή Πρώτων Βοηθειών στην αυλή του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Ρεθύμνου στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων ενώ στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βοηθούν στο έργο του και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου».

Η Καθαρά Δευτέρα θα κυλήσει με γεμάτη την κεντρική παραλία του Ρεθύμνου για το πέταγμα το χαρταετού. Τοπικές εκδηλώσεις με κεράσματα και σαρακοστιανά εδέσματα, θα πραγματοποιηθούν στις περισσότερες τοπικές κοινότητες και χωριά του νομού. Στις 12 το μεσημέρι στο Γεράνι θα πραγματοποιηθεί το Παραδοσιακό Γερανιώτικο Καρναβάλι που περιλαμβάνει το έθιμο της παρέλασης της Καμήλας, ενώ στο χωριό Αρμένοι οι κάτοικοι και επισκέπτες θα ζήσουν την αναβίωση του εθίμου του Μουντζουρώματος.

Αυτή την ώρα, ο καλός καιρός και η ηλιοφάνεια βοηθούν τις ρεθεμνιώτικες παρέες να βρίσκονται σε εγρήγορση, με τις βόλτες και τις τελευταίες προετοιμασίες σε όλη την πόλη αλλά κυρίως στην παλιά πόλη και τα στενά του Ρεθύμνου, να κρατούν τόνο και κλίμα εορταστικό και χαρούμενο.