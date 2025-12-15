Ρέθυμνο: 17χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Real.gr

Ένα ακόμα περιστατικό μέθης ανήλικης κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στις 11.30 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν η 17χρονη βρισκόταν σε γνωστό μπαρ του Ρεθύμνου διασκεδάζοντας με την παρέα της.

Η 17χρονη, αφού κατανάλωσε αλκοόλ, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ αναζητείται ο 51χρονος ιδιοκτήτης.