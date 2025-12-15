Ρέθυμνο: 17χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Real.gr

Quantcast
Ρέθυμνο: 17χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

10:15, 15/12/2025
Ένα ακόμα περιστατικό μέθης ανήλικης κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στις 11.30 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν η 17χρονη βρισκόταν σε γνωστό μπαρ του Ρεθύμνου διασκεδάζοντας με την παρέα της.

Η 17χρονη, αφού κατανάλωσε αλκοόλ, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη του 23χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ αναζητείται ο 51χρονος ιδιοκτήτης.

 

