Ρέθυμνο: Έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κατάστημα – Εντοπίστηκαν 4 ανήλικοι, χειροπέδες στην υπεύθυνη και δικογραφία στον ιδιοκτήτη - Real.gr

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, μια 24χρονη, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε έναν 51χρονο που κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, χθες (26/12) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους και συνελήφθη η 24χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία στον 51χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.