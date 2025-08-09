Ρέθυμνο: Εντοπισμός δεκάδων δενδρυλλίων κάνναβης σε οκτώ φυτείες - Real.gr

Οκτώ φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκαν στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Οι φυτείες εντοπίστηκαν χθες, Παρασκευή 8 Αυγούστου, το πρωί, όταν οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνης και υποστηρικτικής δύναμης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν οι οκτώ φυτείες σε διαφορετικά σημεία. Συνολικά υπήρχαν 71 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 3 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα αυτοψία, 3 από τα δενδρύλλια καλλιεργούνταν σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας 35χρονου ημεδαπού, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.