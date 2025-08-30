Ρέθυμνο: Εντοπίστηκαν εννέα φυτείες κάνναβης με 110 δενδρύλλια - Real.gr

Εντοπίστηκαν εννέα φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 110 δενδρύλλια κάνναβης.

Η αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, οδήγησαν στην πραγματοποίηση συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στην οποία συμμετείχαν τα ΤΑΕ και η ΟΠΚΕ Ρεθύμνης.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν εννέα φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά 110 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως 2,5 μέτρα τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.