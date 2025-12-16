Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπής καυσίμων από εργοτάξιο - Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί - Real.gr

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο, όταν οι αστυνομικοί εξιχνίασαν 2 περιπτώσεις κλοπών από εργοτάξιο, από το οποίο άγνωστοι είχαν αφαιρέσει 1.000 λίτρα καυσίμων από οχήματα.

Έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένα στις 14 Δεκεμβρίου άγνωστοι αφαίρεσαν από μηχανήματα έργων ιδιοκτησίας ημεδαπού, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε εργοτάξιο σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, 800 λίτρα καυσίμων σε πετρέλαιο. Από την αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 20 και 23 ετών οι οποίοι εντοπίσθηκαν μεσημεριανές ώρες χθες και συνελήφθησαν.

Ακολούθησαν έρευνες από αστυνομικούς στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκε, κατασχέθηκε και αποδόθηκε μέρος της αφαιρεθείσας ποσότητας καυσίμου. Επίσης, εξιχνιάσθηκε μία ακόμα περίπτωση κλοπής 200 λίτρων καυσίμου από όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπού σε άλλο εργοτάξιο σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, κλοπή που είχε γίνει στις 17 Νοεμβρίου. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.