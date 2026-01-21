Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε υπόθεση φυτείας κάνναβης - Εντοπίστηκαν οι τέσσερις δράστες - Real.gr

Υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από 80 δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου στις 4 Οκτωβρίου 2025 εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Από την αστυνομική προανάκριση πρόκυψε ότι τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 29, 29 και 35 ετών καλλιεργούσαν τη φυτεία. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, ο 35χρονος προέβαινε στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου πραγματοποιώντας τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες, από τις 2 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025, σε τέσσερις ημεδαπούς.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οκτώ ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 41 ετών, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.