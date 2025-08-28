Quantcast
Ρέθυμνο: Πιάστηκε επ' αυτοφώρω την ώρα της... καλλιέργειας χασίς - Βρέθηκαν δεκάδες δενδρύλλια - Real.gr
real player

Ρέθυμνο: Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω την ώρα της… καλλιέργειας χασίς – Βρέθηκαν δεκάδες δενδρύλλια

14:15, 28/08/2025
Ρέθυμνο: Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω την ώρα της… καλλιέργειας χασίς – Βρέθηκαν δεκάδες δενδρύλλια

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης.

Χθες, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν τρεις ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά πενήντα δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως δύο μέτρων και εντοπίστηκε 54χρονος ημεδαπός, ο οποίος πραγματοποιουσε καλλιεργητικές εργασίες και συνελήφθη.

Από την έρευνα και προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή ακόμα δύο ημεδαπών ηλικίας 32 και 59 ετών, στη συγκεκριμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Κατασχέθηκαν δύο οχήματα και πλήθος αντικειμένων, πειστηρίων, για διερεύνηση.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Πετύχαμε τους στόχους μας» λέει η Μόσχα - Αντιδράσεις για το χτύπημα σε κτίριο της ΕΕ

Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Πετύχαμε τους στόχους μας» λέει η Μόσχα - Αντιδράσεις για το χτύπημα σε κτίριο της ΕΕ

13:39 28/08
Καστοριά: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία - Θρήνος για τους 16χρονους που βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο

Καστοριά: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία - Θρήνος για τους 16χρονους που βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο

13:58 28/08
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα - 120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ

15:23 28/08
Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

15:14 28/08
Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Ο ασυνείδητος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε...» - ΒΙΝΤΕΟ

11:12 28/08
Ανησυχία για τον George Clooney – Μειώνει τις εμφανίσεις στη Βενετία λόγω ασθένειας

Ανησυχία για τον George Clooney – Μειώνει τις εμφανίσεις στη Βενετία λόγω ασθένειας

11:45 28/08
Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πώς δρούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πώς δρούσε - Βίντεο ντοκουμέντο

11:44 28/08
Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου – Η υγεία στο επίκεντρο

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου – Η υγεία στο επίκεντρο

13:10 28/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved