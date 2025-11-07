Ρέθυμνο: Σοβαρή δυσλειτουργία της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης - Real.gr

Η παύση μαθημάτων σε 14 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πανελλαδικά, έχει δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις και στη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου.

Όπως ενημέρωσε η Διεύθυνση ΣΑΕΚ Ρεθύμνου, «υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική της δραστηριότητα, ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής του νόμου Ν.5237/2025, που αφορά την αναδιάρθρωση των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης». Οι υπεύθυνοι της Σχολής στο Ρέθυμνο εξηγούν ότι «οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές εφαρμόστηκαν χωρίς την απαραίτητη πρόβλεψη στελέχωσης με διδακτικό προσωπικό, οδηγώντας σε πλήρη παύση μαθημάτων σε επτά τμήματα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη ΣΑΕΚ Ρεθύμνου· συνολικά 14 ΣΑΕΚ σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν αντίστοιχα κενά, γεγονός που αναδεικνύει τον πανελλαδικό χαρακτήρα της κρίσης. Παράλληλα, από την Τρίτη 21/10/2025, ενημερώθηκε η ΣΑΕΚ Ρεθύμνου ότι, όπου στο πρόγραμμα εμφανίζεται κενό, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιούνται, επιδεινώνοντας την ήδη εύθραυστη κατάσταση».

Καθηγητές και διεύθυνση κάνουν λόγο επίσης για σοβαρή έλλειψη εκπαιδευτών, η οποία έχει προκαλέσει αναστολή μαθημάτων τρείς εβδομάδες, «με άμεσο κίνδυνο η διακοπή να επεκταθεί και σε τέταρτη εβδομάδα. Αυτό απειλεί την ολοκλήρωση του εξαμήνου και ανατρέπει τον προγραμματισμό εκατοντάδων καταρτιζόμενων, προκαλώντας σημαντική ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση. Εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, ορισμένα τμήματα ενδέχεται να οδηγηθούν σε αναστολή ή οριστικό κλείσιμο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαίδευση και την επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών».

Για τους λόγους αυτούς αιτούνται, την άμεση επαναφορά εκπαιδευτικού προσωπικού, την πλήρη αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διασφάλιση ότι το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά, χωρίς οι καταρτιζόμενοι να θυσιαστούν σε διαδικαστικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, αστοχίες. «Η άμεση δημοσιοποίηση και ανάδειξη του ζητήματος αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την αποτροπή περαιτέρω υποβάθμισης του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και για τη διαφύλαξη του δικαιώματος των νέων σε ποιοτική εκπαίδευση», επισημαίνει η Διεύθυνση ΣΑΕΚ Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ