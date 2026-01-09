Ρέθυμνο: Τους έπιασαν πάνω στο αλισβερίσι των ναρκωτικών - Real.gr

Συνελήφθησαν δύο άνδρες, κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων, στο Ρέθυμνο.

Κατασχέθηκαν σχεδόν 900 γραμμάρια κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ, υποπολυβόλο και ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα. Πρόκειται για δύο 26χρονους άντρες έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθησαν.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, πραγματοποιήσαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν οι δύο άντρες σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού κατά το χρόνο που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών οπότε και ακινητοποιήθηκαν. Ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 876 γραμμάρια κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: «Ένα υποπολυβόλο, ένα κυνηγετικό τυφέκιο, μια ζυγαριά, μια σκανδάλη πιστολιού, μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών αλλά και δύο κινητά τηλέφωνα».

Επιπλέον κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.