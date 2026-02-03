Reuters: Η Ελλάδα «πολύ κοντά» στην απαγόρευση social media για τους κάτω των 15 - Real.gr

Η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Λίγες ώρες πριν, η Ισπανία -μετά τις Αυστραλία, Γαλλία και Πορτογαλία– ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών θεσπίζοντας νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των μέσων προσωπικά υπεύθυνους για τις εκφράσεις μίσους στις πλατφόρμες τους.

Υπενθυμίζεται ότι, στην απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών σαν επιλογή είχε αναφερθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

Ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης για την προστασία των παιδιών από τις αρνητικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, «πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα που έγινε ποτέ με τον νου των παιδιών μας. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν θα είναι θετικές».

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ξεκινώντας από την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, μέτρο που – όπως ανέφερε – είχε «μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική εμπειρία».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και “την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης“, σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους. “Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα”.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνεται και στη σχέση των παιδιών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές όχι μόνο μη αποδεκτές αλλά και καταστροφικές;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι “οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταλάβουν ποιος θέτει τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα από την ευαλωτότητα των παιδιών μας».