Reuters: Δίκτυο Ιρανών εκτελεστών στην Ελλάδα – Aποκαλύψεις της Μοσάντ για το χτύπημα σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters, ένας Πακιστανός, ο Σαγιέντ Φακάρ Αμπάς, που διαμένει στο Ιράν, στρατολόγησε έναν παλιό γνωστό του, τον Σιέντ Ιρτάζα Χάιντερ, που ζούσε στην Ελλάδα, για να οργανώσει επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους. Υποσχέθηκε μάλιστα αμοιβή ύψους 15.000 ευρώ για κάθε δολοφονία.

Σε ανταλλαγές μηνυμάτων στο WhatsApp τον Ιανουάριο του 2023, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη χρήση εκρηκτικών ή εμπρησμού στην επίθεση. Τα έγγραφα της ελληνικής έρευνας περιλαμβάνουν μαρτυρίες, αστυνομικές καταθέσεις και κρυπτογραφημένα μηνύματα, ενώ οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Χάιντερ και έναν ακόμη Πακιστανό, κατηγορώντας τους για συμμετοχή σε τρομοκρατικό δίκτυο που είχε σκοπό να προκαλέσει θύματα.

Murder for hire: Inside Iran’s proxy war with Israel in the West https://t.co/y0BCz7OZ7Q