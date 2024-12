Reuters: Η Ελλάδα αγοράζει πυραυλικά συστήματα από το Iσραηλ και drones από τις ΗΠΑ

Η ελληνική κυβέρνηση προγραμματίζει να υποβάλει τη συμφωνία για έγκριση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2025, όπως επισημαίνουν οι αξιωματούχοι.

Επιπλέον, το Reuters αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για την προμήθεια εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση έως και 40 νέων F-35 από τις ΗΠΑ και τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου, το ΚΥΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα, ενέκρινε επίσης την αγορά αμερικανικών drones Switchblade.

Greece to buy artillery systems from Israel & drones from US. The discussions on 600-700 million € ($630 million-$735 million) deal come as the countries are in negotiations for Israel to sell a 2-billion-€ anti-aircraft & missile defence dome | Reuters https://t.co/ljXKdaJcIqpic.twitter.com/TOtTWIxHvY