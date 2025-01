Reuters: Στο Άγιο Όρος 22 τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες - ΒΙΝΤΕΟ

«Aυτές οι ημέρες στον Άθω θα αντικαταστήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο αποκατάστασης στην Ουκρανία, σε νοσοκομεία ή άλλα ιατρικά κέντρα», δήλωσε ο Orest Kavetskyi, περιφερειακός αξιωματούχος της Λβιβ που βοήθησε στην οργάνωση του ταξιδιού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Πολλοί στρατιώτες υποφέρουν από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Πολλοί από αυτούς υποφέρουν από διαφορετικές ασθένειες – είναι τραυματίες και πρέπει να τους αποκαταστήσουμε», είπε ο πατέρας Mykhailo Pasirskyi, Ουκρανός ορθόδοξος ιερέας που συνόδευε τους άνδρες στο ταξίδι τους.

Ukrainian soldiers with marks of war from a three-year conflict that has ravaged their homeland arrived at a monastery built on a cliff on the mountainous Athos peninsula in northern Greece, where they hoped to escape haunting memories of the battlefield https://t.co/P5ieXhYWTC