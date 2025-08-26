Σφοδρή σύγκρουση στην Πατρών – Κορίνθου: Φορτηγό ανετράπη, ΙΧ κατέληξε στο στηθαίο - ΦΩΤΟ - Real.gr

Quantcast
Σφοδρή σύγκρουση στην Πατρών – Κορίνθου: Φορτηγό ανετράπη, ΙΧ κατέληξε στο στηθαίο – ΦΩΤΟ

12:20, 26/08/2025
Τύχη βουνό είχαν οι εμπλεκόμενοι σε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Τρίτης στην εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, λίγο μετά τα διόδια του Ρίου στο ρεύμα προς Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι. Από τη σύγκρουση το φορτηγάκι ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ το αυτοκίνητο προσέκρουσε και κατέληξε πάνω στο τσιμεντένιο στηθαίο ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αρχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για ελαφρούς τραυματισμούς. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.

Δείτε φωτορεπορτάζ του apohxos:

 

