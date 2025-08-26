Σφοδρή σύγκρουση στην Πατρών – Κορίνθου: Φορτηγό ανετράπη, ΙΧ κατέληξε στο στηθαίο - ΦΩΤΟ - Real.gr

Τύχη βουνό είχαν οι εμπλεκόμενοι σε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Τρίτης στην εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, λίγο μετά τα διόδια του Ρίου στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι. Από τη σύγκρουση το φορτηγάκι ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ το αυτοκίνητο προσέκρουσε και κατέληξε πάνω στο τσιμεντένιο στηθαίο ασφαλείας.