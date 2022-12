Rockwave Festival 2023: The Black Keys - Η μεγάλη επιστροφή...Μέρος 2ο!

Οκτώ χρόνια μετά τη δυναμική τους εμφάνισή στην Ελλάδα, οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023!

Το ντουέτο των Dan Auerbach (κιθάρα, τραγούδι) και Patrick Carney (τύμπανα) άνοιξε την αυλαία του 20ου Rockwave Festival το 2015 στο κατάμεστο TerraVibe προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια από τις κορυφαίες live εμφανίσεις εκείνης της χρονιάς.

Τώρα, έφτασε η ώρα να τους απολαύσουμε και πάλι ζωντανά! Εξάλλου και οι ίδιοι ανυπομονούν: "After eight long years we are excited to say The Black Keys are coming back to Europe and the UK. We can't wait to see you at the shows in these iconic venues." δήλωσαν οι Auerbach και Carney.

The Black Keys - Lonely Boy [Official Music Video]

https://www.youtube.com/watch?v=a_426RiwST8

Στο Rockwave Festival 2023 οι Black Keys μας καλούν σε ένα αυθόρμητο, old-fashioned rock 'n roll πάρτυ γεμάτο uplift τραγούδια που σπινθηρίζουν λάμψη, όσο vintage πρέπει και όσο οικεία χρειαζόμαστε!

Οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023 για να κάνουν το καλοκαίρι μας πιο groovy από ποτέ και να μας παρασύρουν με την αστείρευτή ενέργεια τους.

Μια δυναμική επάνοδος ενός μοναδικού συγκροτήματος!

Let's Rock with The Black Keys!

ROCKWAVE FESTIVAL

THE BLACK KEYS

8 Ιουλίου 2023

TerraVibe

More lineup announcements are coming soon!

Stay tuned!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε!

Τιμές Εισιτηρίων

(στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων)

Γενική Είσοδος

Φάση 1: 49,50 ευρώ

Φάση 2: 55 ευρώ

Ταμείο: 60 ευρώ

Golden Standing

99 ευρώ

VIP (A & B)

99 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή Golden Standing εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: https://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Οι The Black Keys γεννήθηκαν στο Άκρον του Οχάιο (Η.Π.Α.) – την πόλη που «γέννησε» τις εταιρείες ελαστικών, τα χωνάκια βάφλας, το πλιγούρι βρώμης αλλά και τον τεράστιο μπασκετικό θρύλο Λεμπρόν Τζέιμς. Από νωρίς, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κολλέγιο και να αφοσιωθούν στη μεγάλη τους αγάπη, τη μουσική. Όνειρο τους ήταν να φτιάξουν ωμό ηλεκτρικό μπλουζ, να συνδυάσουν τις blues επιρροές και την garage μουσική με την αγάπη τους για την Indie rock. Έτσι, το «The Big Come Up» βρέθηκε το 2002 στις βιτρίνες των δισκοπωλείων.

Ακολούθησαν τα Rubber Factory και Thickfreakness τα οποία αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς. Παράλληλα, οι live εμφανίσεις τους έγιναν από πολύ νωρίς αντικείμενο συζήτησης κατατάσσοντάς τους στα πιο δυναμικά ντουέτα της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Τα πρώτα τρία άλμπουμ τους γράφτηκαν στο δικό τους στούντιο και ήταν «χειροποίητα» μιας και τα έκαναν όλα μόνοι τους, έγραφαν τους στίχους, τη μουσική, έκαναν την παραγωγή ...μέχρι το τέταρτο άλμπουμ, Attack and Release. Τότε, αποφάσισαν να μπουν για πρώτη φορά σε επαγγελματικό στούντιο και να προσλάβουν παραγωγό, τον Danger Mouse, τον τολμηρό παραγωγό της hip hop, μια απόφαση που τους δικαίωσε καθώς το άλμπουμ έφτασε στο νο 23 με τα 100 καλύτερα τραγούδια του 2008.

The Black Keys - Gold On The Ceiling [Official Music Video]

https://www.youtube.com/watch?v=6yCIDkFI7ew

Στα 20 χρόνια που οι The Black Keys είναι μαζί κάθε επόμενο άλμπουμ τους ξεπερνάει το προηγούμενο: το Brothers του 2010 έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 3, στη συνέχεια το El Camino του 2011 πήγε κατευθείαν στο νούμερο 2 και το Turn Blue του 2016 έκανε την εμφάνισή του στο νούμερο 1.

Το album τους El Camino ήταν αυτό που τους εκτόξευσε στην κορυφή της επιτυχίας μιας και ήταν υποψήφιο για πέντε Grammy, εκ των οποίων κέρδισε τα τρία. Ένα Grammy για το καλύτερο ροκ άλμπουμ και δύο Grammy για το αγαπημένο, πολυπαιγμένο και πολυχορευμένο Lonely Boy.

The Black Keys - Tighten Up [Official Music Video]

https://www.youtube.com/watch?v=mpaPBCBjSVc

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, το 11ο, Dropout Boogie, εμπνέεται το όνομα του από ένα τραγούδι του Captain Beefhart και φιγουράρει και αυτό ως υποψήφιο για Best Rock Album στα 65α Grammy Awards. Ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Auerbach στο Nashville, το Easy Eye Sound. «Ήρθε σχεδόν άκοπα.» αναφέρει ο Auerbach. «Δεν το είχαμε προσχεδιασμένο. Ζούσαμε τη στιγμή, παίζοντας μουσική και ακολουθώντας το ένστικτό μας. Αυτό ομορφαίνει αυτό που κάνουμε ο Pat κι εγώ. Είναι στιγμιαίο...Σ' αυτό που ο Pat κι εγώ προσβλέπουμε είναι να δημιουργούμε αυθόρμητα μουσική.»

The Black Keys - Wild Child (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=KKSmHOUaqaQ

Είναι η πρώτη φορά που οι The Black Keys κάλεσαν παραπάνω από έναν συντελεστές να δουλέψουν μαζί τους πάνω σε ένα δικό τους άλμπουμ- τον Greg Cartwright από τους Reigning Sound και τον συνθέτη Angelo Petraglia. Στο κομμάτι «Good Love» κιθάρες παίζει ο θρυλικός Billy F Gibbons των ZZ Top, - ένα εξαιρετικό παράδειγμα πως το ένστικτο, η συνέργεια και το ομαδικό πνεύμα δημιουργούν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. «Ζουν για τη μουσική, όπως κι εμείς» αναφέρει ο Auerbach για τους συνεργάτες τους.

«Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε μια μέρα πριν την 20η επέτειο του πρώτου μας δίσκου» επισημαίνει συμβολικά ο Carney. Ανεξάρτητα από το τι κάνουν ξεχωριστά, κάνουν πάντα μαζί την παραγωγή των δίσκων τους. «Πάντα δουλεύαμε μαζί», εξηγεί ο Auerbach. «Από τον πρώτο δίσκο που κάναμε στο υπόγειο του Pat μέχρι σήμερα».

Ο Auerbach εξομολογείται: «Όταν παίζω μαζί με τον Pat, αμέσως μεταφέρομαι νοερά στο υπόγειο του Akron. Και είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα που αντανακλάται στη φυσική χημεία που υπάρχει μεταξύ μας. Ο Pat και εγώ είμαστε οι Black Keys μόνο όταν είμαστε μαζί. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή, δεν είμαστε οι Black Keys...Αλλά όταν είμαστε μαζί, είμαστε οι The Black Keys, εκεί βρίσκεται η αληθινή μαγεία». Ο Carney συμφωνεί και συμπληρώνει: «Αυτή είναι η μαγεία της μπάντας μας. Είμαστε χρώματα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο» και «...στο τέλος της ημέρας τίποτα άλλο δεν έχει σημασία παρά μόνο η μουσική.»

Οι Black Keys, παραμένουν παντοτινοί λάτρεις των καθαρόαιμων blues, της garage rock, των Stooges, της ηλεκτρικής κιθάρας των Link Wray και Glenn Schwartz. Ανεπιτήδευτοι, αυθόρμητοι, ορμητικοί, απρόβλεπτοι, εμπνευσμένοι, ανυπόμονοι, ενστικτώδεις.