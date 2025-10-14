Διασωληνωμένο 3χρονο κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Ρόδου - Βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου - Real.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, που βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» το κοριτσάκι φέρεται να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας για αρκετή ώρα. Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, όταν το παιδί εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας, ένας γιατρός βρετανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν στο ξενοδοχείο, έσπευσε να παρέχει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

«Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος στην «Δημοκρατική».